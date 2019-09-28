Turkcell Kiralık Telefon

Turkcell’in uzun zamandan beri bahsettiği telefon kiralama dönemi başladı. Artık satmayacak kiralayacaklar. Detayların tamamı haberimizde.

Turkcell, şirketlere özel bir kampanya başlatarak telefon kiralama hizmetini devreye soktu. Bildiğiniz üzere şirketler çalışanlarının haberleşmesi için şirket hatları ve telefonları kullanıyor. Bunları satın almak bir çok şirket için maliyetli olabiliyor. Özellikle kısa süreli kullanılacak ya da geçici bir iş için kullanılacak olması durumlarında yeni bir telefon satın almak maliyetleri inanılmaz yükseltiyor.

Şirketler telefon almıyor kiralıyor

Turkcell’in yeni hizmeti sayesinde şirketler cep telefonu giderlerinde %30 azalmaya gidebiliyor. İleriki zamanlarda telefon satın almak, kiralamak ya da teknolojik destek almak isteyen şirketlere de finansman sağlanacak.

3 farklı marka ve 20’den fazla model kiralama hizmeti kapsamında yer alıyor. Bu sayede tek seçenek yok ve şirketler ihtiyaçlarına göre kiralık telefon da seçebiliyor. Elbette telefonların kalitesine doğal olarak fiyatına göre kiralama ücretleri de değişiyor.

Turkcell’in kiralık telefon hizmetinin diğer operatörler tarafından örnek alınması muhtemel. Ayrıca bu durumun bireysel kullanıcılar için de geçerli olması inanılmaz olur. Sonuçta gerçekten fiyatı uygun gelirse sık sık telefonundan sıkılan ve değiştirme yoluna giden bir kişi bu yöntemi kullanmak isteyebilir.