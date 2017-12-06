Tuğla Telefon : Zte Axon M Çift Ekran

Son zamanlarda üretilen telefonlara baktığınız zaman bubyazida görsellerini paylaşacağımız cihaz size “bu ne” dedirtecek. Aslında sağlam ve kullanışlı olabilecek Zte Axon M kalın görünüşü ağır oluşu ile günümüz zarif telefonlarına hiç benzemiyor. Axon M’nin bir kaç özelliğinden bahsedelim.

Telefon temel olarak katlanabilir. Menteşe ile bir kitap gibi ikiye ayrılabilir. Elbette iki kısımda da birer ekran bulunuyor. İki ekran üst üste geldiği zaman hem ağır hem kalın bir cihaz ortaya çıkıyor. Ama bu iki ekranın sizlere sağladığı bir kaç avantaj olacak.

1. İki ekranı yan yana getirerek daha büyük bir ekran elde ediyorsunuz. Tıpkı bilgisayarlardaki gibi ekranları birleştirerek bir tablet havası yaratıyor.

2. 2 ekranda da farklı uygulamalar çalıştırabiliyor. Bir yandan haber okuyarak diger yandan video izleyebilir ya da oyun oynayabilirsiniz.

3. Youtube tasarımında ekranı yan yatırarak üstte videoyu izlerken alt kısımda yorumları okuyabilirsiniz. Twitch için de durum aynı.

4. Bir Sıkıntı iki ekran arasındaki boşluk sizi sıkıntıya sokabilir.

Telefon sık olmaması ağır olması ve kalın olması nedeniyle tercih edilmiyor ama herşey bunlardan ibaret değil.