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TOR Browser Nedir Android Ä°Ã§in YayÄ±nladÄ±

5 saat Ã¶nce
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Yazar TarÄ±k
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Tor Browser bilgisayar Ã¼zerinde bir Ã§ok insanÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± ve sizi gerÃ§ekten gizli kÄ±labilen bir tarayÄ±cÄ±. TarayÄ±cÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸma prensibi sizin kimliÄŸinizi gizli tutmak iÃ§in Ã§ok sayÄ±da sunucu Ã¼zerinden gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemek istediÄŸiniz sayfaya gÃ¶tÃ¼rmesi. Basit olarak bu ÅŸekilde aÃ§Ä±klayabiliriz. AslÄ±nda takip edilemez deÄŸil ama takip edilmesi Ã§ok zor Ã§Ã¼nkÃ¼ bir sayfayÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemek istediÄŸinizde sizi bir kaÃ§ farklÄ± Ã¼lkedeki bir kaÃ§ farklÄ± sunucudan geÃ§iriyor ve en son gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemek istediÄŸiniz sayfaya gidiyorsunuz. BuÂ  sunucu deÄŸiÅŸimleri de sayfayÄ± kimin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lediÄŸini nereden geldiÄŸinin bilinmesini oldukÃ§a zorlaÅŸtÄ±rÄ±yor.

Tor browser Android iÃ§in Ã§Ä±ktÄ±

Uzun sÃ¼ren alfa testinden sonra nihayet stabil sÃ¼rÃ¼mle tor browser Android iÃ§in Ã§Ä±ktÄ±. ANdroid Ã¼zerinden sizi gizli tutabilecek bir tarayÄ±cÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

  • Bu tarayÄ±cÄ± ile istediÄŸiniz siteyi gizlice gezebilirsiniz.
  • YasaklÄ± sitelere girebilirsiniz.
  • KimliÄŸinizi gizleyebilirsiniz.
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Tor browserÄ± telefonunuza yÃ¼klemek isterseniz Google Play sayfasÄ±nÄ± ziyaret edin.

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