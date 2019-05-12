Tencent’in Yeni Oyunu Game fo Peace Test Aşamasında

Çin’de ilginç gelişmeler oluyor. Çıkan haberlere göre Pubg Mobile’ın Çin sürümü marketlerden kaldırıldı. 70 milyon Çinlinin bu oyunu oynadığı düşünülüyordu. Tencent oyunu Çİn’de kapatma kararı aldı. Bunun sebebi olarak ise kendi ülkesinde kendi oyununa lisans alamaması.

Şiddet içeriyor

Çin hükümütinin ilgili denetleme kurumuna göre oyun şiddet ve kan içeriyor. Bu nedenle gençleri olumsuz etkiliyor. Hatta kurula göre oyun yasaklanmalı. Ama yasaklanmıyor ve lisans da verilmiyor. Lisans vermediği için Tencent resmi yollardan oyunculardan para kazanamıyor.

Bu sebeplerden ötürü Tencent kendi ülkesinde kendi oyununu kapatma kararı aldı. Hemen ardından hükümetin lisans vereceği yeni bir oyun duyurdu.

Game for Peace oyunu hemen hemen Pubg Mobile ile aynı oyun, hem Pubg Mobile hesabınızla oyuna girebileceksiniz hem de grafik ve görüntü olarak oyun aynı. Tek fark oyunda ceset yok.

Nasıl bir Pubg Mobile

Adam öldürmeden Pubg mi oynanır diyenler için, muhtemelen öyle olacak. Herhangi bir ceset olmayacak. Bir şekilde rakip etkisiz hale getirilecek ama ceset olmayacak. Oyunla ilgili bir görsel bulunuyor. Çinde test aşamasında olan oyunun videolarına baktığınız zaman birini vurduğunuzda diz çöküyor ve kayboluyor. Bakalım Çin hükümeti bunu yiyecek mi?