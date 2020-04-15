Devlet bankalarının şu zor günlerde insanlara destek olmak adına verdiği krediye Temel İhtiyaç Kredisi adı verildi ve Ziraat Bankası’nın verdiği krediyi baz alarak bu krediye nasıl başvuracağınızdan bahsedeceğiz. Ziraat Bankası 10000₺’ye kadar krediye başvuru imkanı sağlarken bu kredinin en avantajlı iki yanından birisi düşük faizli olması ikincisi 6 ay sonra ödemeye başlamanız.

Bilmeniz gereken bir kaç şey, yaşadığımız bir durum şu, kredi değerlendirmelerinin nasıl yapıldığını tam olarak bilmiyoruz. Söylenen tek şart evin aylık gelirinin 5000₺’yi geçmemesi. Bu kriteri sağlıyorsanız krediniz çıkıyor ama kaç para çıkacağı belli değil. Asgari ücret alan, 3 çocuklu, eşi çalışmayan birisi için başvuru yaptığımızda 3000₺ kredi çıktı.

Bundan bahsetmişken bir de bu kredinin geri ödemesinden bahsedelim. Burada kuruşlardan bahsetmeden hesap yapacağız. 3000 kredi için 33₺ tahsis ücreti kesti. Bu ücreti kredinin kendisinden kesti. Yani hesaba 3 bin TL değil 2967 TL yattı. Ödeme için en erken Kasım ayından bir gün seçtirdi. Bu kişi geriye 3386₺ ödeyecek. Yani 3000₺ için 6 ay sonra başlayacak ödemeleri toplamda 386 ₺ fazla ödeyeceğiz ve 36 aydan farklı bir vade seçeneği de yok.

Ziraat Bankası Temel İhtiyaç Kredisi Alma

Bunun için https://www.ziraatbank.com.tr/tr/kampanyalar/bireysel-temel-ihtiyac-destek-kredisi bu adrese gidin. Siteye herhangi bir giriş yapmak gerekmiyor. Telefon numaranızı vermeniz şart ve muhtemelen bunun için Ziraat Bankasında bir hesabınız olması gerekiyor.

Sağ kısımda yer alan ekranda Hemen başvur butonuna tıklayın.

Bilgileri eksiksiz doldurun. Hane halkı gelir bilgisi kısmına maaş bordronuzda yazan net tutarı girin. Gönder dediğiniz zaman telefonunuza şifre gelecek ve o şifreyi ekrana girip işleminizi tamamlayın.

Geri dönüş en az 1 hafta sürüyor bilgilerinize.