Telegram ‘da Anket Oluşturmak

Son zamanlarda sosyal mecralarda ,en yeni olarak bazı sosyal medyaların hikaye paylaşımlarında anket özelliği kullanılabiliyor. Ama Telegram ilk defa bir özelliği aktif ediyor. Mesajlaşma uygulamasında anket yapmak.

Gruplarda kullanılabilen özellik, basit şekilde bir soru sorarak grupta kullanıcı olanlardan cevap alabiliyorsunuz . Bu sayede soruyla ilgili insanların ne düşündüğünü basit bir şekilde öğrenmemiz mümkün.

Bu özelliğin bir başka yeteneği ise gizli oy kullanılması, yani kimin neye oy verdiğini görebilirsiniz.

Gruplarınızdan anket oluşturulacak gruba girerek anketinizi oluşturabilirsiniz. Oluşturmakçin ilk önce bir gruba dahil olunmasın gerekiyor.

Anket özelliği birok kışın fikrini alma konusunda oldukça işe yarayacaktır.