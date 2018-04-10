Telefonunuzun Yavaş Şarj Olmasının Sebepleri

Telefonunuzun hızlı şarj olması için ilk önce telefonun bunu desteklemesi gerekiyor. Qualcolm’un Quick Charge 3 özelliği gibi. Bu özellik yoksa telefonunuz zaten hızlı şarj olmayacak normal sürede şarj olacaktır. Telefonunuzun normal şarjı gereğinden uzun mu sürüyor? İşte bunu hızlandırmak için yapmanız ve dikkat etmeniz gerekenler.

Arka Plan uygulamaları

Bazen telefon şarj olurken şarjın dolmayıp daha geri gittiğini farketmişsinizdir. Bu genelde oyun oynarken olur. Arka planda telefonu yoran uygulamaları şarj sürenizi uzatır.

Şarj soketinde sorun var

Telefonunuzu şarja takarken şarj soketinizi bozabilirsiniz. Ayrıca telefon şardayken elinizde olması soketin bozulmasını hızlandırır. Şarj soketi bozuk olan ya da bozulmaya yön tutmuş şarj soketli telefonlar yavaş şarj olabilir.

Kalitesiz kablo ve şarj cihazı

Mutlaka orijinal ürün kullanın. Bu imkanınız yoksa sektöre adını yazıdırmış markaların şarj cihazı ve kablosunu kullanın. Kablo da çok önemlidir. Kalitesiz kablolar hızlı şarjı engeller. Hasarlı kablolar da aynı şekilde. Bunun yanında olabildiğince kısa kablolar size en hızlı şarjı sağlayacaktır. Kablo boyu uzadıkça şarj süreniz de uzayacaktır.

Batarya sorunları

Batarya eskidikçe yavaş şarj olduğu gibi kısa sürede de şarjı biter. Bu durumda yapmanız gereken bataryayı değiştirmektir. Orjinal batarya almaya özen gösterin. Batarya çıkarılabilir değil ise teknik servise değiştirtin.