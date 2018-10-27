Telefonumla Uyumlu Olmayan Uygulamalar Nasıl Çalıştırılır?

Bazen Google Play’e girer ve ihtiyacınız olan uygulamanın ismini yazarsınız ama var olduğunu bildiğiniz uygulama karşınıza ne yaparsanız yapın çıkmaz. Bunun sebebi nedir? Bu yazıda telefonunuzla uyumlu olmayan uygulamaları telefonumuzda kullanmanın muhtemel bir yönteminden bahsedeceğiz.

Bir uygulama ya da oyunun Google Play’de görünmemesi

Telefonunuzdan Google Play’e girdiniz. Uygulama ya da oyunu aradınız ama arama sonuçlarında çıkmadı. Bunun sebepleri şu şekilde;

Uygulamanın telefonunuzla uyumlu olmaması

Uygulamanın ülkenizde yayınlanmamış olması

Uygulamanın belirli bir telefon modeli için özel üretilmiş olması

Bu sebeplerden ötürü uygulamayı bulamıyor olabilirsiniz. Peki ne yapmak lazım.

Örneklerle ilerleyelim. BlackDesert Mobile oyunu ülkemiz için yayınlanmamış. Bu uygulamayı aradığınız zaman Google Play Store’da bulamazsınız. Tarayıcıdan aradığınız zaman bulur ama ülkenizde kullanılamıyor uyarısı alırsınız. Eğer özel bir ip yasağı varsa yapmanız gerekenler şunlar;

Tarayıcıdan oyunun apksini bulun.

VPN programı bulun.

Yasak olmayan ülkeden VPN ile oyuna giriş yapın.

Başka bir örnek;

Telefonunuz eski olduğundan uygulama telefonunuzda artık desteklenmiyor.

İnternetten apk bulun.

APK’nin eski sürümlerini indirin.

Muhtemelen telefonunuzla uyumlu şekilde çalışacaktır.

Telefonunuz yeterli olduğu halde mi uygulama bulunamıyor. İnternetten bulduğunuz herahngi bir apk işe yarayacaktır.