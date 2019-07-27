Telefonda Sahte Uygulamalara Dikkat: FaceApp Pro

ESET’in uyarıları oldukça önemli, sahte uygulamalara dikkat edin. Dolandırıcılar daha çok popüler uygulamaları kullanarak insanları dolandırıyor. Bunlara son örnek, FaceApp. Bildiğiniz gibi FaceApp uygulaması yaşlandırma uygulaması olarak biliniyor ve çok iyi çalışıyor. Dünya çapında kullanılan uygulama dolandırıcıların bir aracı haline geldi.

FaceApp Pro uygulaması diye bir uygulama yok

Ücretsiz sunulan FaceApp’in pro sürümü yani parayla satılan sürümü ya da daha iyi özelliklere sahip bir versiyonu yok. Tek çeşit var. Son zamanlarda pro versiyon diyerek piyasaya reklam yapılıyor. İnternet siteleri ve Youtube videolarıyla desteklenen bu sahte uygulama, sizi başka ve zararlı uygulamalara yönlendiriyor. Ya da markette reklam olarak kullanılıyor.

Uygulamalar açısından güvenliğimi nasıl arttırabilirim?

Yapmanız gereken şey çok basit, hem ios hem de Android için kesinlikle AppStore ya da Google Play harici bağlantılardan uygulama indirmeyin. Özellikle pro versiyonlar ücretli olduğu için para vermek yerine dış kaynaklardan apk bulmaya çalışan kişi sayısı çok ama en azından uygulamanın pro versiyonunun Google Play’de aynı yayıncı tarafından yayınlanıp yayınlanmadığını yani böyle birşeyin olup olmadığını mutlaka kontrol edin.