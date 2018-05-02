Telefon Pili İçin Detaylı İstatistik Nasıl Alınır?

Hala çözülemeyen en önemli problem telefonların pilleri. Piller başımıza bela oluyor çünkü çok çabuk bitiyor. Sorunun çözülememesinin en önemli nedeni diğer telefon donanımlarının pile nazaran 10 ya da 20 kat daha hızlı gelişmesi. Hal böyle olunca pil diğer donanımların gerek duyduğu gücü karşılamaya yetmiyor. Peki telefonunuzun pilinden en iyi şekilde faydalanmak için ne yapmalısınız? Sizlere bu yazıda size ne yapmanız gerektiğini söyleyecek olan Android uygulamasını tanıtacağız. AccuBattery uygulaması.

Uygulama sizlere detaylı ve doğru istatistik sunması için telefonunuzda en az 7 gün kullanmanız gerekiyor. Bu 7 günlük süreçte ihtiyaç duyduğu pil kullanım verilerini toplayıp sonucu ortaya koyacak. Ayrıca uygulamaya ilk giriş yaptığınızda sizlere çok iddialı bir tavsiyede bulunuyor, “telefonunuzu %80’e kadar şarj edip çıkartırsanız yani hepsini doldurmadan şarjdan çıkartırsanız pilin performansı artar, yıpranma oranı azalır ve daha uzun süre kullanım imkanı doğar.” Bu ne kadar test edildi, ne kadar doğru inanın bilemiyoruz.

Uygulama pilinizi çok sıkı bir denetime sokuyor. Hatta uygulamaları bile denetliyor. Piliniz ne kadar süre kullanılacak, ne kadar sürede şarj olacak, hangi uygulama pili daha çok kullanıyor, telefonu derin uykudan hangi uygulamalar uyandırıyor gibi soruların cevabını 7 günlük kullanım sonrasında size veren AccuBattery uygulaması pilinize herhangi bir etki etmiyor. Sizin telefonu daha performanslı şekilde nasıl kullanacağınızı size gösteriyor. Yukarıda saydığım işlemlerin çoğunu zaten telefon kullanıcılarının %90’ı bilmiyor ya da takip etmiyor.

Uygulama ayrıca kalan kullanım, telefonunuz ne zaman şarj olacak, hızlı şarj için ne yapmalısınız gibi öneriler sunuyor.