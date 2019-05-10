Şuana Kadar Bilinen Bütün iOS 13 Özellikleri

iOS 13’ün tanıtılmasına kısa bir süre kala özellikleri de bir bir ortaya çıkmaya başladı. Bu güne kadar geliştirilmiş en iyi iOS olma yolunda emin adımlarla ilerleyen iOS 13 tanıtılmadan önce özellikleri kesin olmasa da bir bir karşımıza çıkıyor. Size kısa kısa onlardan bahsetmek istiyorum.

Tarih 4 Haziran

Dünya Geliştiricileri Konferansında ilk olarak geliştiriciler için yayınlanacak olan iOS 13 işletim sistemi sonbaharda yeni iPhone cihazlarla birlikte tam sürüm olarak yayınlanacak.

Sağlık uygulamasında günlük rapor özelliği, o gün yapılan aktiviteler hakkında detaylı bilgi alabileceksiniz.

Anımsatıcının tasarımında değişikliğe gidiliyor.

Mail uygulamasında e-posta engelleme özelliği ve kolay klasör kullanımı gibi özelliklere sahip olacak.

Haritalar uygulamasında belirli bir adresi ayarlamak daha kolay olacak. Adresler arasında seçim yapmak kolaylaşacak. Fotoğraf ekleme özelliği ve gruplandırma özelliği daha gelişmiş özelliklere kavuşuyor.

Widget ekranında değişiklik olacak. Animasyonlar değişecek.

Saate uyku zamanı gibi bir özellik geliyor.

Mesajlar uygulaması Whatsapp benzeri haline geliyor. Kullanıcı fotoğrafı belirlenebiliyor ve kişisel bilgilerinizin kimin tarafından görüleceğini seçebiliyorsunuz.

Karanlık mod geliyor.

Telefonunuzda gerçekleşecek değişikliklerden bilinenler şimdilik bu kadar. iOS 13 ile ilgili yeni bilgilerle karşınızda olacağız.