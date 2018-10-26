Steam İndirimleri Ne Zaman Başlıyor?

Steam, dünyanın en büyük oyun platformunda her sene gerçekleşen indirimler artık geleneksel hale geldi. Yılın belli zamanlarında gerçekleşen bu indirimler bu sene hangi tarihlerde yapılacak? Steam indirimleri kaç gün sürecek? Bu bilgiler internete sızdırıldı.

Steam indirim günlerini neden bilmeniz önemli?

Bir oyunu almak istiyorsunuz, çok para vermenize gerek yok çünkü indirim günlerinde oyununuz indirime girebilir ve indirimli şekilde satın alabilirsiniz. Yine hediye etmek için bir sürü oyun alabilir ya da Steam oyun kütüphanenizi genişletebilirsiniz. İndirimli almanız daha iyi diye düşündük.

Steam indirim günleri hangi tarihlerde gerçekleşecek?

Steam Sonbahar İndirimleri, 20 Kasım 2018 tarihinde başlayacak. 26 Kasım 2018 tarihinde bitecek. Akabinde kış indirimleri başlayacak. Yine bir sürü oyunun indirime gireceği kış indirimleri ise 21 Aralık tarihinde başlayarak 14 gün boyunca devam edecek.

Steam indirimleri kapsamında bir çok oyun %90’a varan indirime girecek. Bununla birlikte her gün değişik oyunlar indirime girecek. Bu tarihleri kaçırmayın.