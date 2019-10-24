Starlink Nedir? Hızlı İnternet

Space X firmasını artık duymayan yoktur. Elon Mask’ın şirketi yeni bir işe el attı. Uzaydan dünyaya internet bağlantısı gönderme. Elon Mask ise geçtiğimiz günlerde Starlink uydusundan gelen internetle bir Tweet attı ve bunu takipçilerine açıkladı. Peki nedir bu Starlink?

Starlik, uzaydan gelen internet

Space X firması uzaya test için bir uydu gönderdi. Starlink uydusu adını verdikleri bu cihaz dünyaya interneti dağıtmak için kullanılacak. Şimdilerde Amerika’da test edilen bu uydunun devamı 2020 yılında gelecek. Önümüzdeki sene 100’den fazla uydunun daha uzaya fırlatılması bekleniyor.

Daha önce dünyanın çevresinde sonsuz dönmesi beklenen gezici wifi projelerini okuduk. Örneğin Facebook’un uçağı. Facebook’un yakın zaman önce projeye son verdiği açıklandı. Projeye göre tamamen güneş enerjisiyle çalışacak olan uçak sürekli güneşi alabileceği bir yükseklikte sonsuz bir döngü içinde dünyanın etrafında uçması planlanıyordu. Güneş enerjisiyle çalışacak olan uçak dünyanın dönüşünün tersi yönünde haraket edecek ve sürekli güneşi görebilecek bu sayede sürekli çalışabilecekti. Bu sayede üstünden geçtiği bölgelerde internet dağıtacaktı.

Aynı projeden Google’ın da var. Google’ın balon adını verdiği projede uçak yerine balon kullanıyor ve balon dünyanın etrafında dönüyor. Bu sayede internet olmayan bölgelere internet götürüyor. Mantık bu olsa da bu proje hala başarısını göstermiş değil.

Elon Mask ise aynı şeyi daha fazla yatırım yaparak ve ücretsiz yerine ücretli sunarak dünyaya internet dağıtmayı hedefliyor. Yakın zaman içinde Starlink’in 40 milyon aboneye ulaşması planlanıyor. Kazanılan paralarında Space X’in Mars projelerinde kullanılacağı açıklandı.