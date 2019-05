Stadia Oyun Fiyatları Ne Zaman Belli Oluyor?

Google’In oyun servisi, Stadia ile ilgili fiyatlar ve diğer detaylarla ilgili tarih verildi. Bir çok detay ortaya çıkacak. Hangi oyunlar kaç para olacak, bu hizmetin bedeli ne olacak ve tam olarak bu hizmet ne zaman devreye girecek, bu soruların cevaplarını alabileceğimiz tarih ortaya çıktı.

Stadia resmi tarafından atılan bir tweetle detayları alabileceğimiz tarih belli oldu. Bu tweetle birlikte diğer detaylar için bilgi alabileceğimiz tarihlerde ortaya çıkmış oldu.

This summer, three of the wishes you've been asking for will finally be granted:

💰 Price Reveal

🎮 Game Announcements

🚀 Launch Info

Stay tuned here for more Stadia details coming soon.

— Stadia (@GoogleStadia) May 24, 2019