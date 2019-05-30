Stadia Oyun Fiyatları Ne Zaman Belli Oluyor?

Google’In oyun servisi, Stadia ile ilgili fiyatlar ve diğer detaylarla ilgili tarih verildi. Bir çok detay ortaya çıkacak. Hangi oyunlar kaç para olacak, bu hizmetin bedeli ne olacak ve tam olarak bu hizmet ne zaman devreye girecek, bu soruların cevaplarını alabileceğimiz tarih ortaya çıktı.

Tweetle bildirildi

Stadia resmi tarafından atılan bir tweetle detayları alabileceğimiz tarih belli oldu. Bu tweetle birlikte diğer detaylar için bilgi alabileceğimiz tarihlerde ortaya çıkmış oldu.

This summer, three of the wishes you've been asking for will finally be granted:

💰 Price Reveal

🎮 Game Announcements

🚀 Launch Info Stay tuned here for more Stadia details coming soon. — Stadia (@GoogleStadia) May 24, 2019

Yukarıdaki Tweette oyunların ve servisin ücreti ne olacak, hangi oyunlar çıkacak, çıkışla ilgili yeni bilgiler gibi detayların bu yaz verileceği söyleniyor. Bu yaz derken muhtemelen yaz ortasına varmadan tanıtım yapılır diye düşünüyoruz. Bunun sebebi olarak ise yaz aylarının değerlendirilmesi fırsatının kaçırılmayacağını düşünüyoruz.

Tam tarihin ise 11 Haziran olma ihtimali yüksek çünkü o tarihlerde E3 gerçekleşecek.

Google Stadia 4K çözünürlükle oyun oynamaya imkan sunacak ama bunun için 30mbps internet hızı gerekecek. 1080P çözünürlükte ise 25Mbps internet hızı gerekeceği söyleniyor. Yine buna benzer detaylarında ilgili tarihte netlik kazanacağını düşünüyoruz.