Spotify, yeni sürümünü Hindistanda da test etmeye başladı. Spotify Lite, süşük donanımlı cihazlarda yüksek performans sağladığı gibi daha bir çok özellikle kullanıcıların dikkatini çekiyor. İlla ki ucuz telefonlarda kullanılacak gibi bir kaide yok. Zira müziğe çok fazla önem vermeyen ama telefonumda da bulunsun diyenler için de çok iyi bir alternatif olması planlanıyor.

Spotify Lite nedir?

Normal bir Spotify, müziklerle birlikte toplamda 2Gb boyutu bulabilirken Spotify Lite’ın kendi boyutu sadece 10Mb civarında ve bununla birlikte özellik bakımından orjinal sürümle arasında neredeyse hiç bir fark yok.

Bir başka en iyi özelliği ise düşük veri bağlantısıyla çok iyi çalışabilmesi. Normal Spotify’da internet bağlantısı kötüleştiği zaman duraklamalar yaşamanız olası ama Lite sürümde bu görülmeyecek bir durum çünkü uygulama, düşük veri bağlantı hızıyla çok rahat çalışabiliyor.

Çok fazla kullanmayan birisi ya da telefonun donanımı düşük olan birisi Spotify Lite’ı çok rahat kullanabilir. Şimdilik Hindistanda test aşamasında olan uygulamanın ülkemiz için kullanıma sunulup sunulmayacağıyla ilgili bir bilgi yok. Yine de apk ile kullanmanız mümkündür.