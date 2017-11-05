Sony’lerdeki Yandan Şarj Girişinin Avantajları

Genelde Sony’nin amiral gemisi modelleri olan Z serisinde yer alan yandan şarj girişi son bu cihazlar için son derece faydalıdır. IP sertifikasına sahip olan bir cihazın yan kapaklarının sürekli açılıp kapanmaması önem arz ediyor. Yandan şarj da bu durumu destekliyor. Bakalım nasıl destekliyor…

Yandan şarj dediğimiz olay cihazın sol köşesinde yer alan küçük bir dikdörtgenden ibarettir. Şarj aparatına cihazı yan yatırdığınız zaman cihaz şarj olmaya başlar. Tabi bu aparat cihazla birlikte gelmiyor. 60 – 70 TL arasında bir fiyatla eskradan satın alıp şarj cihazınızı bu aparata takmanız gerekiyor. Ardından da telefonu yan yatırıp şarj etmelisiniz. Eskiden Xperia Z2 kullanan biri olarak sizlere söylemeliyim ki cihazın kapaklarından içersi su almaması için sürekli kapakları açıp kapatmamak gerekiyor. Aşınmaya uğrayan kapaklar içeri su alabiliyor. Bu nedenle üretilen şarj aparatını kullanıp cihazı yandan şarj etmenizde fayda var.

Ayrıca şarj aparatı daha pratik bir kullanım sunuyor. Kablosuz ev telefonları gibi telefonu yuvasına oturttuğunuz zaman hiçbir sıkıntı kalmıyor. İstediğiniz zaman çıkartabilir ve eskisi gibi yerine koyabilirsiniz.

Her yönden farklı bir avantajı olan şarj aparatı cihazla birlikte gelse tadından yenmezdi.