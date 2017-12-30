Sony Xperia A Edge Sızdı

Sonunda göründü. Uzun zamandır bu blogta bahsettiğim telefon göründü. Resmi değil ama doğruluk payı %90. Ayrıca bu telefon önümüzdeki sene tanıtılacak yani üzerinde daha değişiklikler yapılabilir.

Sony Xperia A Edge çinli bir şirket web sitesinden paylaşıldı. Yeni Sony çerçevesiz ekran telefon Xperia A Edge’i görmek ister misiniz?

Tasarımda büyük değişiklikler yapan Sony oval yapıya geçmiş. Çerçevesiz görünen Xperia A Edge bu sayede ele oturacak.

Xperia A Edge ayrica arka tarafta çift kamera ile gelecek ve bu kameralar çıkıntısız sekilde görülüyor. Parmak izi sensörünün güç butonunda olması bekleniyor. Ya da baska bir basit kilit açma yöntemi kullanıp rakipleriyle arasındaki farkı kapatabilir.

Sony Xperia A Edge hakkında detaylı bilgi vermeye devam edeceğim.