Bu yazımızda SMS ile HES kodu alma konusunda merak edilenleri bir araya getirdik.

HES (Hayat Eve Sığar) kodu ulaşım, seyahat, sınav gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanızı sağlayan bir koddur. Bu kod sistemi, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında yürütülüyor.

Ürettiğiniz HES kodlarının yönetimi tamamen size ait. HES kodlarınızı istediğiniz süre için paylaşabilir ya da silebilirsiniz. Şimdi SMS ile HES kodu alma aşamalarına bakalım.

Videolu olarak nasıl yapıldığını izlemek için videom:

HES Kodu Nasıl Alınır?

T.C. vatandaşları için:

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve gün sayısı olarak paylaşım süresini yazın.

Ardından 2023’e SMS gönderin.

Örneğin:

T.C. Kimlik numaranız: 12345678901

T.C. kimlik kartının ön yüzünde bulunan seri numarası: xxxxxxx1232

Almak istediğiniz paylaşım süresi: 45 gün

Bilgileriniz bu şekilde ise, 2023’e gönderilmesi gereken kısa mesaj metni “HES 12345678901 1232 45” olacak. Sistem 45 gün geçerli olacak HES kodunuzu kısa bir süre içerisinde telefonunuza gönderecek. Siz de ilgili alana girebilirsiniz. SMS ile HES kodu almak işte bu kadar basit!

Mavi kartlı ya da T.C. kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayanlar için:

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve gün sayısı olarak paylaşım süresini yazın.

Son olarak 2023’e SMS gönderin.

T.C. kimlik ya da 97, 98, 99 ile başlayan yabancı kimlik numarası bulunmayan kişiler için:

Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; uyruk, pasaport seri numarası, doğum yılı, soyadı yazın.

Ardından 2023’e SMS gönderin.

Yurtiçi GSM operatörüne ait numarası bulunmayan yabancı kişiler için: