Sim Kart Etkinleştirilemedi Hatası

Bazı cihazlarda sık sık görülen bir hatadan ve çözümünden bahsedeceğiz. Bu hata Sim Kart Etkinleştirilemedi şeklinde karşınıza çıkabilir. Peki bu hata neden karşınıza çıkıyor?

Bu hata muhtemelen telefonunuzu kapatıp açtığınızda karşınıza çıkıyor. Bunun sebebi telefon açılırken kendisini ve simi eşleştirmeye çalışması. Telefon üreticisine hangi sim kartla kullanıldı bilgisini göndermeye çalışıyor. Bunu SMS ile yapıyor. Yapamayınca da size aşağıdaki uyarıyı veriyor.

Ben bu problemi Xiaomi cihazımla yaşadım. Neden Xiaomi ile bu sorun sık sık meydana geliyor? Bunun sebebi şirketin yurtdışında olması ve yurt içinde mesaj gönderebilecek bir adresi olmaması. Telefon yurtdışına mesaj atmaya çalışıyor. Sim bu şekilde etkinleştiriliyor. Ama hattınız yurt dışına mesaj atmanıza izin vermiyor. Bu nedenle bu hatayı alıyorsunuz.

Çözüm nedir?

Bu bildirimi kapatın. Zaten sadece karşınıza telefonu açtığınızda çıkacak. Telefon kapanmazsa sıkıntı yok. Bu şekilde görmezden gelebilirsiniz. Ya da operatörünüzle görüşüp durumu anlatın. Yurtdışına mesaj gönderme özelliğinizi aktif edin. Ya da kısa süreliğine aktif edin. Telefonunuzu kapatıp açın. Mesaj gidecek ve sim kartınız aktifleştirilecektir.