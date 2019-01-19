Siber Yıldız Yarışması Nedir?

BTK tarafından düzenlenen bir yarışmadır ve bu sene ikincisi yapılacaktır. Geçen sene rekor katılım sağlanan yarışma için bu senenin duyurusu yapıldı. Siber Yıldız Yarışması 2019 hakkında herşey yazımızda.

Yarışmanın Amacı

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’ne iş gücü sağlamak. Bu alanda ilgisi olan kişileri ortaya çıkarmayı amaçlayan yarışma yeni yetenekler bulmak için en güzel yöntemlerden birisi. Yarışmaya katılmak için siberyildiz.com adresine bakın.

Yarışmanın Ödülleri

1. lik ödülü: 10 adet Cumhuriyet Altını

2. lik ödülü: 5 adet Cumhuriyet Altını

3. lük ödülü:3 adet Cumhuriyet Altını

Geri kalan 12 kişiye ise 1’er adet Cumhuriyet Altını verilecek. Bununla birlikte BTK’da iş imkanı sağlama ihtimali de var. Siber Talimhaneye katılım ilk yüze girenlere vadediliyor.

Siber Yıldız Yarışması Ne Zaman?

Yarışmanın 1 Şubat günü gece saat 23’te başlayacağı açıklandı. Bununla beraber 24 saat süreceği de eklendi.