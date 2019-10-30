SEO’da Flash Güncellemesi

Seo yapanlar ya da bir internet sitesi olanlar bu yazımız sizler için. İnternet sitenizdeki içerikleri değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Çünkü Google’ın müdürlerinden birisi olan Dong Lee açıkladı. Artık Flash görmezden gelinecek. Peki siz neler yapmalısınız bu haber tam olarak neyi ifade ediyor?

Flash nedir?

Adobe’un uzun zamandır kullanılan bir haraketli görsel uzantısı swf olarak bilinir ve zengin içerikler oluşturmak için kullanılabilir. Bu açıdan uzun zamandır popülerdi ama son zamanlarda yerini html5’e bırakmaya başladı.

Google’ın görmezden gelmesi ne demek?

Bunun anlamı artık Google arama motoru için çalışan botlar, sitelerdeki swf içerikleri taramayacak ya da arama motoruna bildirmeyecek. Flash tamamen görmezden gelecek. Yani en kötü ihtimalle başınıza gelebilecek durum şu; Tamamen Flash ile tasarlanmış siteniz arama motorlarından tamamen silenbilir çünkü Google sitenizi taramayacak.

Ne yapmalısınız?

Yapmanız gereken en akıllıca şey içerikleriniz illa zengin olacaksa html5 ile tasarlamanız ya da bu tasarıma geçiş / aktarım yapmanız gerekiyor. Bu şekilde hala Google’ın botlarını sitenize çekebilirsiniz.