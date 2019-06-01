SEO: Sitenizi Google’a TanÄ±tÄ±n

SEO’nun ilk adÄ±mlarÄ±nÄ± uygulamaya devam edelim. SEO yapÄ±yorsunuz, daha yeni baÅŸladÄ±nÄ±z, baÅŸarÄ± uzak deÄŸil. Bu basit adÄ±mlarla herhangi bir para Ã¶demeden kendi baÅŸÄ±nÄ±zÄ±n Ã§aresine bakabilirsiniz. Bu yazÄ±da kÄ±saca yeni olan sitenizi Google arama motoru iÃ§in hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yapmanÄ±zÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±z. Buradaki amacÄ±mÄ±z,Â “Google, benim bir sitem var, siteyi gÃ¶rmeye gelebileceÄŸin yolu sana gÃ¶nderiyorum. Bir ara uÄŸra ve incele.”Â mesajÄ±nÄ± Google’a vermektir.

Site haritasÄ± nedir?

Google ve diÄŸer arama motorlarÄ±nÄ±n okuyabildiÄŸi bu dosya sitenizin sayfalarÄ± ve diÄŸer bÃ¼tÃ¼n dosyalarÄ±nÄ±n yollarÄ±nÄ±, birbiriyle baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ± tek bir yerde toplar. Bu sayede arama motoru botlarÄ± sitenizde daha kolay ve hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde dolaÅŸabilir.

Bu kadar basit deÄŸil. Site haritalarÄ±nda ayrÄ±ca ÅŸu bilgiler de bulunur ve arama motorlarÄ± en Ã§ok bu bilgileri kullanÄ±r;

Sayfa en son ne zaman gÃ¼ncellendi?

Sayfa ne sÄ±klÄ±kla gÃ¼ncelleniyor?

Sayfa hangi dillerde yayÄ±nlanÄ±yor?

Arama motoru algoritmalarÄ± Ã§ok karÄ±ÅŸÄ±k olabilir ama nasÄ±l iÅŸlediÄŸi hakkÄ±nda fikir edinin? YukarÄ±daki bilgiler algoritma iÃ§in kullanÄ±lÄ±r. Bu bilgilerin hepsi site haritasÄ±ndan edinilir. Bu durumda site haritalarÄ±nÄ±n ne kadar Ã¶nemli olduÄŸunu anlayabilirsiniz.

Neden site haritasÄ±na ihtiyacÄ±m var?

Site Ã§ok bÃ¼yÃ¼kse gerÃ§ekten site haritasÄ±na ihtiyaÃ§ duyabilirsiniz Ã§Ã¼nkÃ¼ Google taramakta zorlanÄ±r.

Google Bot sayfalarÄ±nÄ±z arasÄ±ndaki baÄŸlantÄ±lardan geÃ§erek sitenizi keÅŸfeder. EÄŸer Ã§ok sÄ±k baÄŸlantÄ± yapmadÄ±ysanÄ±z site haritasÄ± Google Bot’u yÃ¶nlendirmek iÃ§in en Ã¶nemli araÃ§tÄ±r.

Yeni sitelerin mutlaka bir site haritasÄ± olmalÄ±.

Ã‡ok fazla dosya ve sayfa barÄ±ndÄ±ran, multimedya barÄ±ndÄ±ran siteler.

Site haritasÄ± oluÅŸturma