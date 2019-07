SEO: Kategori ve Etiketlere SEO Uygulama

SEO konusunda basit ipuçlarına devam ediyoruz. Yazdığımız yazılarla kendi SEO çalışmamızı kendiniz basit bir şekilde yapabilirsiniz. Temel düzeyde SEO çalışmamızı para harcamadan kendiniz gerçekleştirmeniz mümkün. Bunun için bu yazıda kategori ve etiket sayfalarına SEO çalışması nasıl yaparsınız konusundan bahsedeceğiz.

Kategori ve etiket sayfası nedir?

Bir çok blog ve web sitesi yazılımında kategori ve etiket sistemi vardır. Örneğin WordPress. Hem kategori hem de etiket sistemine sahiptir. Blogger blog sistemine bakacak olursak etiket sistemi varken, kategori sistemi yoktur. Burada etiket sistemi de tıpkı kategori sistemi gibi kullanılır.

WordPress’de kategori ve etiket sayfalarına SEO çalışması yapma

Bunun için yaost ya da All in One gibi SEO eklentileri kullanmanız işinizi kolaylaştıracaktır.

Ayarlar kısmından etiketler ya da kategoriler kısmından başlık tipini, meta etiketleri, açıklama kısmını düzenleyebilirsiniz.

Bu çalışma sitenizin SEO değerini yükseltecektir. Genel manada, diğer site içi SEO çalışmanıza katkı sağlayacaktır.

Arama motorları, normal bir yazı gibi etiket ve kategori sayfalarını da arama sonuçlarında gösterir. Bu sayfaların meta etiketlerini düzenlemeniz ziyaretçi çekme konusunda size yardımcı olacaktır. Bunun sebebi ise etiket sayfanızın ya da kategori sayfanızın arama sonuçlarında üst sıralara çıkmasıdır.