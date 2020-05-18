Android cihazlarda, marka farketmeksiniz bazı uygulamalar kurulumla birlikte otomatik geliyor. Bunların çoğu Google uygulamalarıyken ayrıca telefon üreten şirketin uygulamaları da varsayılan olarak yüklü gelebiliyor. Peki bu uygulamaları nasıl kaldırırsınız?

Sistem uygulamalarını kaldırmak

Bir çok marka sistem uygulamaları üzerinde işlem yapmanıza izin verirken bazı markalar kesinlikle izin vermiyor. İzin veren şirketlerden birisi Samsung. Samsung telefonunuzdan sistem uygulamalarını, Google ya da Samsung uygulamalarını kaldırmanız (devre dışı bırakma) mümkün.

Bu kaldırmadan çok devre dışı bırakma olarak adlandırılır. Uygulama sistemden tamamen kalkmasa da size arka planda herhangi bir yük getirmeyecek, güncelleme almayacak ya da interneyinizi kullanmayacaktır.

Sistem uygulamaları kaldırmak için;

Uygulama kasasına girin. Devre dışı bırakmak istediğiniz uygulamaya uzun basın. Açılan küçük popuptan “disable” “devre dışı bırak” seçeneğini seçin. Onay verin.

İşlem bu kadar. Bu sayede uygulamaları tamamen telefonunuzdan görüntü olarak silersiniz, arka planda çalışmazlar, herhangi bir bildirim göndermezler. Yani neredeyse kaldırmakla aynı şey.

Tamamen silmek için yapmanız gereken ise telefonunuza root atmaktır. Root işlemi telefonunuzu garanti dışı bırakacağından ve güvenlik açığı oluşturacağından önerilmez.