Samsung İçin Android 10 Durumu Yeni Gelişmeler

Samsung’un güncelleme konusunda iyi olduğunu biliyoruz. Android 10 için yeni cihazlar hakkında bilgi verildi. Samsung’un hangi yeni modelleri Android 10 güncellemesini alacak? Android 10 güncellemesi için belirlenen orta segment Samsung modelleri belli oldu. İşte Samsung’un Android 10 güncellemesi için yeni planları.

Samsung Android 10 Güncellemesi

En önemli haberlerden birisi Samsung’un orta segment Galaxy M20 ve M30 modellerinin Ocak ayında Android 10 güncellemesini alacak olması. İlk önce Hindistan’da yayınlanacak olan güncelleme daha sonra dünya çapında yavaş yavaş yayınlanacak. Yeni eklenen cihazlar bunlar.

Bunun dışında önümüzdeki sene içinde güncellemeyi alamamış Note 10 ve Note 10 Plus modelleri de güncelleme almaya devam edecek. Bunun yanında yine güncelleme alamamış Galaxy S9 ve diğer modellerinde hızlı bir şekilde Android 10 grubuna katılması bekleniyor.

Güncellemelerle birlikte Android 10 ile bir çok yenilik elbette gelecek ama en önemli yeniliklerin UI 2.0’da olması bekleniyor. Arayüzün geliştirileceği ve daha iyi duruma getirileceği zaten güncellemeyi almış modellerden biliniyor.