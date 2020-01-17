Samsung Galaxy Z Flip Hakkında Bütün Bilinenler

Son zamanların beklenen telefonlarından birisi ayrıca telefon dünyasını değiştirecek ve şekillendirecek bir özellik içeriyor. Samsung’un üzerinde çalıştığı yeni cihaz Galaxy Z Flip katlanabilir telefon olarak karşımıza çıkacak. Motorola’dan sonra Samsung’ta kapaklı gibi görünen ama iki ekran asarında menteşe yerine sadece cam kullanan yani bükülebilir bir camla gelecek olan Galaxy Z Flip hakkında bir kaç detay ortaya çıktı. Bunlardan en önemlisi de fiyatı.

Galaxy Z Flip

Cihazın özelliklerine baktığımız zaman ekran bahsedilmesi gereken ilk konu. Ekranda esnek ve ince bir cam kullanılacağı hatta bu camın daha ucuz olmasına rağmen Galaxy Fold’dan daha kaliteli durması söz konusu.

Pil hakkında verilen detaylardan birisi 3300 mAh batarya ile gelecek olması. Bununla birlikte bu pili 15W hızlı şarjla doldurabileceksiniz. Pil kapasitesinin küçük olması insanların aklında şüphe bırakıyor. Bunun sebebi ekran katlanabilir olduğu için neredeyse normal bir ekranın 2 katı olması. Bu nedenle daha fazla pile ihtiyaç duyacağını düşünebilirsiniz.

Bir başka detay ise Snapdragon 865 yerine 855 kullanılacak olması. Bunun en önemli sebebi ise fiyatını biraz daha aşağı çekmek. Gelelim en önemli konuya.

Ucuz katlanabilir telefon

Cihazın donanımında yapılan fedakarlıkların neticesi olarak Galaxy Z Flip’in en ucuz katlanabilir telefon olarak piyasaya çıkacağı söyleniyor. Fiyatın ise 850 ile 1000$ arasında olması söz konusu.