Samsung Galaxy S9 ve S9+ Pil Performansı Nasıl?

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Samsung ‘un amiral gemisi telefonları bu ay içerisinde piyasada olacak. Özellikleri bizi tatmin etmesede tasarım konusunda farklılık göstermese de ilgi göreceğini düşündüğümüz Samsung’un bu ye cihazlarının pilleri ne kadar sürede şarj oluyor ve en zorlu şartlarda ne kadar gidiyor?

Yapılan testler neticesinde Samsung Galaxy S9 107 dakikada şarj olurken S9 plus modeli 105 dakikada tam şarj oluyor.

Buna karşılık tam şarj olmuş Galaxy S9 modeli çok kullanımda 7 saat 23 dakika kullanılabilirken S9 Plus modeli de 7 saat 8 dakika kullanılabiliyor.