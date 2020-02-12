Samsung Galaxy S9 Çok Isınıyor

Samsung Galaxy S9 cihazınız çok ısınıyorsa bu yazıda çözüm bulmaya çalışıyoruz. Isınan bir telefona ne yapılması gerekiyorsa açıklıyoruz. Çözüm olmazsa teknik servis yolu gözükmüş demektir. Aşağıdaki yöntemleri sırasıyla deneyiniz.

Sistem ön belleğini temizleme

Bu işlem için ilk olarak denemeniz gereken telefonu kapatarak 5 dakika beklemektir. Bu sayede telefon silebildiği ön belleği silecek ve daha da hafifleyecektir. Hala ısınma sorununuzu çözmediyse daha detaylı bir temizlik için;

Cihazı kapattıktan sonra

Ses açma tuşu – Bixby tuşu – Güç tuşuna aynı anda basınız.

Android logosunu gördüğünüz zaman bırakın.

Ön bellek verisini silme kısmına ses açma ya da kısma tuşlarıyla ilerleyin.

İşleme bu şekilde devam edin. Dikkat edin, bu işlem veri kaybına neden olabilir. Bu da mı ısınma problemini çözmedi. Devam edin;

Zararlı uygulamalar

Bazı zararlı uygulamalar telefonun aşırı ısınmasına ve kullanımına ve pil tüketimine neden olur. Bir sürü uygulama kullanan kişi sorunun bu olup olmadığını nasıl anlayacak. Aşağıdaki yöntemi deneyin.

Telefonu güvenli moda almak için kapatın.

Güç tuşuna basılı tutun.

Samsung logosunu görünce bırakın ve ses kısma tuşuna basılı tutun.

Telefon açıldığı zaman bırakın.

Bu yöntem telefonu güvenli moda alacaktır. Güvenli modda 3. parti bir uygulama çalışmaz. Telefonu kullanın eğer eskisi gibi ısınmıyorsa sizin ısınma problemi bir uygulamadan kaynaklanıyor demektir.

Uygulamaları aşırı mı yüklediniz?

Bu sorunu çözmek için ayarlar kısmından uygulamalara geçin. 3 nokta ile devam edip uygulama tercihlerini sıfırla kısmından ilerleyin. Bu yöntem uygulamaların tercihlerini silecektir. Yani bir örnek verecek olursak mail kullanırken bir bağlantıya tıkladınız. Onun neyle açılacağını seçmeniz bir tercihtir. Bunların hepsini sıfırlamış oldunuz.

Isınma sizce pilden mi kaynaklanıyor?

Pilinizi kalibre edebilirsiniz. Bunun için kapanana kadar kullanın. Sağlam bir pil sadece %1’den sonra kapanır. Piliniz %1’den daha yukarıda bir seviyede telefonu kapatıyorsa pilinizi orjinal bir pille değiştirin. Pili kalibre etmek için tamamen bitirdikten sonra %100 şarj edin. Şarjdan çekin ve yeniden başlatın. Bitene kadar kullanın ve tekrar aynı işlemi uygulayın. Bir kaç sefer sonra piliniz kendine gelecektir.

Son çare tamamen telefonu silmek

Bu işlem telefonunuzu tamamen sıfırlayacaktır. Bu açıdan numaralarınızı dosyalarınızı vs yedek almayı unutmayın. Komple yedek almanız önerilmez çünkü eğer telefonun ayarlarında bir sıkıntı varsa yüklediğiniz yedekle birlikte geri gelecektir. Bu nedenle bir kaç örnek: numaralarınızı google ile yedekleyin. Fotoğraflarınızı Google Fotoğraflar ile yedekleyin gibi…

Bu yöntemlerin hiç biri işe yaramadı mı? O halde doğrudan yetkili bir servise gidin. Çünkü telefonunuz tehlikeli bile olabilir. Samsung cihazlarının patladığı daha önce sıkça rastlanan bir durumdu. Sizinkine birşey olmadan önce servise götürün.