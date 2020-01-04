Samsung Galaxy S11 Plus Hakkında Bilinen Her Şey

Samsung’un yeni amiral gemisi şekillenmeye başladı. Hakkında kesinleşen bilgilerin yanında yüksek ihtimal alacağı donanımlarla ilgili bilgiler de bulunuyor. Yeni yıl ile birlikte daha fazla detayın elimize ulaşacağı telefonla ilgili bilinen her şeyi listeleyeceğiz. En güncel bilgi telefonun bluetooth sertifikasının ortaya çıkması oldu.

İşlemci

Samsung Galaxy S11 Plus modelinde işlemci olarak yüksek ihtimal Exynos 990 kullanılacak. Daha yüksek performans almak istenirse tercihin Snapdragon 865’ten yana kullanılabileceği de konuşuluyor.

Kamera

Galaxy S11 Plus’un kamerasıyla ilgili olarak yeni bir teknoloji kullanılacağı kesin gibi. 108MP kameraya sahip olacak telefon 150X yakınlaştırmayı mümkün kılacak.

Batarya

Kesinleşen bilgilerden birisi telefonun 25 W hızlı şarj desteğiyle geleceği oldu. Bununla birlikte batarya kapasitesi olarakta 5000 mAh tercih edilmiş.

Bluetooth

Bir diğer Galaxy S11 Plus kesinleşen bilgi Bluetooth sürümü. Ortaya çıkan bir sertifikaya göre Samsung Galaxy S11 modelleri Bluetooth 5.0 sürümüyle karşımıza çıkacak.

Neredeyse kesin gözüyle bakılan bu özelliklerin Şubat ayı içinde resmiyet kazanması bekleniyor.