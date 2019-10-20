Samsung Galaxy S10 Parmak İzi Sorunu

Rastgele keşfedilen bir güvenlik açığı Samsung’un parmak izi okuyucusunda sorunlar olduğunu ortaya koydu. Samsung sorunu doğruladı ve bir güncelleme yayınlayacağını açıkladı. Güncellemenin ne zaman geleceği belli değil ve sorun aşağıda tarif edildiği gibidir.

Samsung’un son amiral gemilerinden birisi olan Galaxy S10 cihazda teknik donanım olarak ekran altı parmak izi okuyucusu kullanılıyor. Normal şartlarda bu sensöre parmağınızı tanıttığınız zaman başka bir parmak iziyle telefonun kilidi açılamıyor ama İngiltere’de yaşanan bir olay bunun aksini kanıtladı. Bir kullanıcı, eşinin parmak izinin kendi telefonunu açabildiğini gördü.

Galaxy S10 parmak izi sorunu nereden kaynaklanıyor?

Kullanıcı internetten farklı bir marka ekran koruyucu alıyor ve telefonuna takıyor. Bu ekran koruyucu muhtemelen parmak izi sensörünü yanıltıyor. Aynı ekran koruyucuyu farklı bir Samsung S10 cihazda denedikleri zaman da aynı sonuç alınıyor.

Galaxy S10 parmak izi okuyucu nasıl çalışıyor?

Ekranın altındaki parmak izi sensörü, parmak izinin 3 boyutlu grintilerini ve çıkıntılarını tespit etmek için ultrasonik sinyaller gönderiyor. Bu şekilde kayıtlı parmak iziyle okutulan parmak izini eşleştiriyor.

Takılan ekran koruyucu ise muhtemelen bu sinyalleri yanıltıyor ve her parmak iziyle telefonun açılmasına sebep oluyor. Samsung bu sorunla ilgili yakın zaman içinde bir güncelleme yayınlayacak. Ayrıca kullanıcılarına Samsung onaylı olmayan bir ürün kullanmamalarını öneriyor.