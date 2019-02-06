Samsung Galaxy S10 Fiyatları Sızdırıldı

Samsung’un çok konuşulan modelleri hakkında fiyat sızıntısı yapıldı. Galaxy S10 modelleri yüksek fiyatlarıyla şaşırttı. Lakin özelliklere baktığımız zaman değer diyenler olacaktır. İşte özelliklerine göre Galaxy S10 modellerinin fiyatları;

Samsung Galaxy S10 fiyatları

– Galaxy S10E 4 GB RAM /128 GB dahili hafıza – 749 Euro (4.487 TL)

– Standart S10 6 GB RAM / 128 GB dahili hafıza – 899 Euro (5.386 TL)

– Standart S10 8 GB RAM / 512 GB dahili hafıza – 1149 Euro ( 6.883 TL)

– S10 Plus 6 GB RAM 128 GB dahili hafıza – 999 Euro (5.985 TL)

– S10 Plus 8 GB RAM / 512 GB dahili hafıza– 1249 Euro ( 7.482 TL)

– S10 Plus 12 GB RAM / 1 TB dahili hafıza– 1499 Euro ( 8.980 TL)

Şimdi, en ucuz modelin 4489TL olduğunu görüyoruz. En pahalı model ise 8980TL olarak dikkatimizi çekiyor. Lakin kötü haber geliyor. Bunların hepsi yurt dışı fiyatıdır. Yani vergi dahil değildir. Galaxy S10 Plus modelinin 12Gb ram ve 1Tb depolama alanına sahip modelin ülkemizdeki satış fiyatının 10600TL’den daha fazla olması muhtemel.

Burada maalesef alınmayan bir ders var. Apple’ın şu an ki durumu. Elbette telefonu çok özel ve kaliteli olabilir, lakin özellikle ekonomik krizde piyasanın kaldırmayacağı bir model. Nasıl yeni modellerin üretimini yavaşlattılar? Samsung’da nedense aynı duruma düşmekte ısrar ediyor. Daha önce de ülkemizde Samsung modellerinin uçuk fiyatları neticesinde daha yeni piyasaya çıkmış modellerin fiyatı indirildi.

Bakalım bu cihazlar ülkemizde kaç para olacak.