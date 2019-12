Samsung Galaxy Note 10 Plus Mı Alsam S10 Plus Mı Alsam?

Samsung’un son model amiral gemileri olan Galaxy Note 10 Plus ve Galaxy S10 Plus karşılaştırması ile karşınızdayız. Bu yazıyı okuduğunuz zaman hangisini alacağınıza rahatlıkla karar verebilirsiniz. Dilerseniz karşılaştırma yapmaya başlayalım.

Galaxy Note 10 Plus VS Galaxy S10 Plus karşılaştırması

Ekran bakımından elbette Note 10 Plus ‘ın daha büyük olduğunu tahmin edebilirsiniz. Ama arada pek fark yok. Note 10 Plus’ da 6.8 inç ekran varken diğer modelde 6.4 inç ekran bulunuyor. Ekran konusunda iki modeli ayıran bir diğer fark ekran piksel yoğunluğu. Daha ucuz olmasına rağmen Galaxy S10 Plus daha canlı ve renkli bir ekran sunuyor.

Ayrıca her iki cihazda yüksek bir ekran kasa oranı sunuyor. Lakin daha fazla ekran daha az kasa görmek istiyorsanız Note 10 Plus almanızı tavsiye ederiz.

İki cihazın temel özellikleri neredeyse aynı farklı olan bir diğer özellik batarya, Note 10 Plus modeli 4300 mAh batarya sunarken S10 Plus modeli 4100 mAh batarya ile karşımıza çıkıyor.

Batarya da şarj olma durumuna bir bakalım. Bu konuda Note 10 Plus daha gelişmiş bir model. Kablolu hızlı şarjı iki telefon da desteklerken Note 10 Plus modeli ayrıca 25W hızında kablolu şarj edebiliyor. Kablosuz şarj konusunda da Note 10 Plus önde gidiyor. Bu model kablosuz şekilde 15 W hızlı şarj ediliyor.

Kamera konusunda kafanızı katıştırabilecek farklar var. Örneğin S10 Plus modeli 2 ön kameraya sahip. Diğer modelin tek kamerası ve S10 Plus modelinin çift ön kamerası ekrana gömülü şekilde geliyor. S10 Plus modelinin ön kamerası daha geniş açılı şekilde sunuluyor. Bununla birlikte genel kalite açısından Note 10 Plus modeli testlerden daha yüksek kamera puanı alıyor.

En önemli fark işlemci den geliyor. Note 10 Plus daha yeni bir modelle daha yüksek bir performans sunuyor.

Gelelim sevilen bir farka S10 Plus modeli bir çok modelde ve Note 10 Plus modelinde olmayan 3.5mm Jack girişine sahip. Buna rağmen Note 10 Plus modeli ses çıkışını şarj yerinden Type C ile sağlıyor.

Bu telefonların bütün özellikleri hemen hemen aynı farklarını yukarıda sıraladık. Hangisine karar verirseniz alabilirsiniz. Bu tarihte Note 10 Plus modeli 9200₺ civarındayken Galaxy S10 Plus modeli ise 8000₺ civarında.