Samsung Galaxy A9 Telefon Ã–zellikleri

DÃ¼nyanÄ±n ilk 4 kameralÄ± telefonlarÄ±ndan birisi olan Galaxy A9 tanÄ±tÄ±ldÄ± ve Ã¶zellikleri resmi olarak ortaya Ã§Ä±ktÄ±. 3 kameradan sonra 4. kamera da telefonlara eklenmeye baÅŸlandÄ±. Ama bu ne iÅŸe yarÄ±yor. AÃ§Ä±klÄ±yoruz.

Ä°lk Ã¶nce kameralardan bahsedelim;

KameranÄ±n bir tanesi geniÅŸ aÃ§Ä±yÄ± daha da geniÅŸletiyor. 120derece geniÅŸlik sunan bu kamera 8MP Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼kte ve ultra wide denilen yeni bir teknoloji sunuyor.

Telefoto iÃ§in kullanÄ±lacak bir diÄŸer kamera 10MP Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼kle birlikte 1,7 diyafram aÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ± sunuyor. AyrÄ±ca bu kamera 2X optik zoom yapabiliyor.

24MP Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼klÃ¼ 3. kamera ana kameramÄ±z ve 1,7 diyafram aralÄ±ÄŸÄ± sunuyor.

Son kameramÄ±z 5Mp Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼lÃ¼k sunarken bokeh yaratmak iÃ§in kullanÄ±lÄ±yor. Arka planÄ± bulanÄ±klaÅŸtÄ±rabilen Ã¶n cisimle arkayÄ± birbirinden ayÄ±rmaya yarayan bu kamera olmazsa olmazlardan.

Ã–n kamera 5. kameramÄ±z ve 24MP Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼kle birlikte oldukÃ§a iyi Ã¶zÃ§ekimler almanÄ±za olanak tanÄ±yor.

Åžimdi gelelim donanÄ±m Ã¶zelliklerine;

6.3 inÃ§ 1080×2220 piksel Super AMOLED ekran her zaman olduÄŸu gibi karÅŸÄ±mÄ±zda. Ekran boyutu oldukÃ§a iyi.

YÃ¼zde 80.5 ekran/gÃ¶vde oranÄ± rakiplerinin gerisinde kalÄ±yor. Ekran gÃ¶vde oranÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ rakiplerde %90lara yaklaÅŸÄ±yor.

Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 8 Ã§ekirdekli iÅŸlemci

Adreno 512 GPU grafik birimi olarak karÅŸÄ±mÄ±zda

6/8 GB RAM seÃ§eneÄŸi

128 GB depolama

microSD bellek kartÄ± desteÄŸi

Parmak izi okuyucu

3800 mAh pil

Bilinmesi gereken detaylarÄ±n bu kadar olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Birde gÃ¶rsele gÃ¶z atÄ±n.