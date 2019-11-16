Samsung Galaxy A50 Parmak İzi Sorunu

Samsung, yeni telefonlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Yeni sayılabilecek modellerden Galaxy A50 bunlardan birisi ve dünya çapında ve ülkemizde yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başarmış bir telefon modeli. Ama son gelen güncellemelerle Galaxy A50 kullanıcıları zor durumda kaldılar. Sözde parmak izi sensörünü geliştirmesi gereken güncelleme bir sorunla kullanıcılarının canını sıkmayı başardı.

Galaxy A50 güncelleme ve sorunlar

Samsung’tan yapılan açıklamaya göre 505FNXXS3ASK9 ve A505FDDS3ASK8 güncellemeleri parmak izini daha da geliştirmek için yayınlandı ama kullanıcılardan gelen bildirime göre parmak izi sönsörü şaşırdı.

Gelen geri bildirimlere baktığımız zaman Samsung Galaxy A50 parmak izi sensörü yeni bir parmak izi kaydetmeye çalışırken hata veriyor. Bu parmak izi sensöründe çok büyük bir hata olduğu anlamına geliyor. Eski kayıtlı parmak iziniz varsa kullanmaya devam edebilirsiniz ama yeni parmak izi kaydedemezsiniz.

Samsung’tan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmese de sorunun farkında olduklarını biliyoruz. Bu açıdan yakın zaman içinde gelecek olan güncellemeyle sorunun giderileceğini düşünüyoruz.