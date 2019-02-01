Samsung Galaxy A10 Ne Kadar Performanslı?

Bu sene bir çok model üzerinde çalışan Samsung’un Galaxy A10 modeli bunlardan birisi. Bu cihaz performans testlerinde görüntülendi. Sızan bilgilere bakacak olursak Galaxy A10 modelinin bir çok özelliğiyle birlikte ayrıca performansı da ortaya çıktı.

Galaxy S10 modelleri, Galaxy M serisi ve Galaxy A serisi modelleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Samsung bu cihazlarla ilgili çalışmalarını sürdürürken bazılarını test etmeye geçti.

Cihazın ortaya çıkan bazı özellikleri şu şekilde;

Samsung SM-A105F model numarası

model numarası 1.35 GHz hızındaki Exynos 7885 işlemci

hızındaki işlemci 2Gb ram

Android 9 Pie işletim sistemi

Galaxy S10 ile birlikte güçlü cihaz çıtasını bir üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen Samsung ayrıca Galaxy M serisi ile de fark yaratmaya çalışıyor. Katlanabilir cihaz üzerinde çalışan Samsung’un orta sengement cihaz çalışmaları da sürüyor. Galaxy A10 ve diğer modeller bu kriterde dikkat çekiyor.