Samsung A8 ve A9 Android Pie Güncellemesi Yakında

Samsung telefon sahiplerinin en çok sıkıntı çektiği nokta güncellemeler olsa gerek. En çok telefon satan şirketlerde birisi olmasına rağmen en yavaş güncelleme yapan şirket ünavnına sahip Samsung Galaxy A8 ve A9 modellerini Android Pie ile test etmeye başladı.

En üst segment cihazların güncellemeyi veren ama bundan ileri gidemeyen şirket, orta segment cihazlarına bile Pie Güncellemesini veren bir çok telefon üreticisinin gerisinde kalarak kullanıcılarını pekde şaşırtmıyor.

Galaxy A8 ve A9 modellerinin güncellemesi dahi kesinleşmiş değil ama şirket Android Alliance ‘da Android 9 için sertifika alırken bulundu. Bu da bu modeller için güncellemenin üzerinde çalışıldığı anlamına geliyor. Bu haber yakın zaman içinde güncellemenin gelmesinin mümkün olmadığına da işaret. İlgililere göre Samsung Galaxy A8 ve A9 modellerini nisan ayından önce güncellemeyecek .

Samsung’un güncelleme takvimiyle ilgili bilgi vermeye devam edeceğiz.