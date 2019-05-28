Sahte Tweetleri Farketme

Twitter, her geçen gün kullanıcı sayısını arttırırken yanında bazı kötü amaçlı insanları da getiriyor. Her platformda bu amaçla var olan insanlar mevcut. Fakat siz bilinçli bir kullanıcı olarak bu kişilerden uzak durabilirsiniz. Peki sahte tweetleri nasıl ayıracaksınız ve bu insanlardan nasıl kaçınacaksınız?

Yazı fontuna dikkat edin

Bazı insanlar kanıt olsun diye tweetin fotoğrafını sizinle paylaşır. Elbette kötü niyetli olunca photoshop yardımıyla üzerinde oynama yapar. Ama çoğu bilgisiz olduğundan yazı fontunu ve rengini tutturamaz. Buna dikkat edin.

Bağlantısını kontrol edin

Tweete atan kişinin isminden tweetleri arasında böyle bir tweet var mı bakabilirsiniz. En doğru yol budur. Bağlantısını bulamıyorsanız zaten tweet sahtedir.

Botları anlamak

İnanılmaz saçma bir sistem geliştirip tweet attırma iş kolu ortaya çıktı. Söylediğinizi daha çok insana ulaştırmak için para verip bu hizmeti satın alıyorsunuz. Onlarda botlarına bu işi yaptırıyor. Ne kadar çok bot aynı şeyi söylerse tweet tt oluyor. Bu da daha çok insana ulaşma imkanı sağlıyor. Bu botların isimlerini kontrol edin. Muhtemelen mantıksızdır.

Sahte hesaplar

Bir çok twitter hesabı sahtedir. Başkasının adına açılmıştır. Bunu anlamak oldukça basittir. Eğer kişi ünlüyse hesabının yanında bir onay işareti olacaktır. Taklitçi hesap kesinlikle bu işareti alamaz. Bu gibi hesaplardan atılan tweetlerin kişinin kendi fikri olmadığını bilin.

Chrome üzerinden değişiklikler

Chrome’un incele özelliği sayesinde anlık olarak bir web sitesi üzerinde geçici değişiklikler yapabiliyoruz. Örneğin birinin tweetini alıp canlı olarak değiştirebilirsiniz. Herşey aynı olur. İnsanlara bu yaptıklarının daha sonra resmini kaydederek yayabiliyor. Yine bunun önüne geçmek için bağlantıyı kontrol ediniz.