Rehberden Silinen Numaraları Geri Getirme

Rehberden numara kaybetme bazen basimiza dert olabiliyor. Lakin bunun için baştan bir kaç önlem alırsak daha sonra hiç sıkıntı çekmeyiz. Size rehberinizden numara sildiğinizde ya da kaybolan numaraları 1 ay içerisinde geri getirme yönteminden bahsedeceğim.

İzlememiz gereken ilk adım numaralarımızın hepsini Google’a yedeklemek olacak. Bunu hem iPhone hem de Android tabanlı cihazlarda yapabiliriz. Şu adımları takip edin

Rehber – Kişileri Yönet – Kopyala

Burada telefonuzda kişilerin kayıtlı olduğu yerden kişileri gmail hesabınıza yedekliyorsunuz. Bu kısımdan sonra telefonuzudan herhangi bir numara sildiginiz zaman Google Kişiler üzerinden silinen numaralarınızı geri yükleyebilirsiniz.

https://contacts.google.com/

Bu adrese girip

Bu şekilde silinen numaraları geri getirebilirsiniz.