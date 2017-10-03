Nasıl Yapılır ?

Rehberden Silinen Numaraları Geri Getirme


9 saat önce
Yazar Tarık
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22 Kez Okundu

Rehberden numara kaybetme bazen basimiza dert olabiliyor. Lakin bunun için baştan bir kaç önlem alırsak daha sonra hiç sıkıntı çekmeyiz. Size rehberinizden numara sildiğinizde ya da kaybolan numaraları 1 ay içerisinde geri getirme yönteminden bahsedeceğim.

İzlememiz gereken ilk adım numaralarımızın hepsini Google’a yedeklemek olacak. Bunu hem iPhone hem de Android tabanlı cihazlarda yapabiliriz. Şu adımları takip edin

Rehber – Kişileri Yönet – Kopyala

Burada telefonuzda kişilerin kayıtlı olduğu yerden kişileri gmail hesabınıza yedekliyorsunuz. Bu kısımdan sonra telefonuzudan herhangi bir numara sildiginiz zaman Google Kişiler üzerinden silinen numaralarınızı geri yükleyebilirsiniz.

https://contacts.google.com/

Bu adrese girip

Bu şekilde silinen numaraları geri getirebilirsiniz.

 

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