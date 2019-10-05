Rehberde Kayıtlı Olmayan Bir Numaraya Whatsapp Mesajı Atma

Günümüzde rehberinizde kayıtlı olmayan bir numaraya Whatsapp üzerinden mesaj atmak için bilinen yol, ilk önce telefonu rehberinize kaydetmeniz ve Whatsapp’tan mesaj göndermenizdir. Ama buna gerek olmadığını sizlere aktarmak için bu yazıyı yazıyoruz. Rehberde numara kayıtlı olmasa bile herhangi birine Whatsapp mesajı göndermeniz mümkün. Yöntem maddeler halinde aşağıda.

Kayıtlı olmayan numaraya Whatsapp mesaj atma

Bunun için Whatsapp’in tarayıcılar için geliştirdiği bir API hizmetini kullanacağız.

Telefonunuzdan ya da bilgisayardan tarayıcıyı açın.

Aşağıdaki adresi adres satırına yazın.

https://api.whatsapp.com/send?phone=NUMARAYI BURAYA YAZIN

Numara ülke kodu ve sonrasında sıfırla başlayan şeklinde yazılmalı. Örneğin Türkiye’den bir numara için 9 ile başlamalı

Aşağıdaki örnekte görüşdüğü gibi doldurmanız gerekiyor.

https://api.whatsapp.com/send?phone=901234567890

Bunu yazdıktan sonra enter ya da git tuşuna basın ve sizi Whatsapp’a yönlendireceğine dair bir bilgilendirme mesajı görünecektir.

Telefondan bu işlemi yaparsanız Whatsapp uygulaması açılır.

Bilgisayardan yaparsanz web.whatsapp.com sayfasına yönlendirilirsiniz. Bu aşamadan sonra ayrıca QR kodu okutmanız gerekir.

İşlem bu kadar. Telefonu rehberinize kaydetmeden numara şeklinde Whatsapp’tan mesaj atmak mümkün. Doğrudan mesaj sayfasından göndermeniz mümkün.