Realme X2 Pro Teknik Özellikler ve Fiyat

Avrupa’da ön sipariş toplamaya başlayan bu model yakın zaman içinde de ülkemize gelecek gibi görünüyor. Peki Realme X2 Pro alır mısınız? Bu telefonun özellikleri nedir ve ülkemizdeki fiyatı ne olur? Bu konuları inceliyoruz.

Realme X2 Pro teknik özellikleri

Özellikle ekranıyla dikkat çeken cihaz, 90HZ yenileme ile geliyor. Amoled ve 6,5 inç, hdr10+, 2400×1080 piksel çözünürlük gibi özellikler sunuyor. 2.5D kavis olması bazı kullanıcıları üzebilir çünkü ne yaparlarsa yapsınlar ekran koruyucu bulamayacaklar. Çünkü bu ekran doğru bir şekilde kaplayabilen bir ekran koruyucu maalesef üretilemiyor.

Snapdragon 855+ işlemci bildiğiniz gibi şuan en iyisi ve üstüne daha çıkmadı. Grafik tarafındaysa Adreno 640 bulunuyor.

6, 8 ve 12 GB ram seçeneklerinin yanında cihaz 64, 128 ve 256 Gb depolama alanı seçenekleri sunuyor.

Ön kısımda 16 MP Sony sensörlü bir kamera bulunuyor. Yine arka kısımda Samsung’tan 64 MP ana kamera, 13 MP telefoto kamera, 8 MP geniş açı kamerası, 2 MP derinlik sensörü için kamera bulunuyor.

Cihaz kutusundan Android 9 ile çıkıyor. Bu özelliklere sahip Amiral gemisi bir cihazın güncelleme alacağını kesinlikle söyleyebiliriz.

En önemli özelliklerinden bir başkası ise şarj desteği. 50W şarj desteği telefonun inanılmaz hızlı şarj olmasını sağlıyor. 4000 mAH bataryayı normal şartlarda 40 dakika içinde doldurması gerekiyor.

Fiyat

Cihaz Avrupa’da ön sipariş toplamaya başladı ve fiyatları şu şekilde

6GB RAM + 64GB depolama 399 €

8GB RAM + 128GB depolama 449 €

12GB RAM + 256GB depolama 499 €

Eğer şirket özel bir fiyat uygulamazsa fiyatın 3500₺ civarı olması söz konusu.