Pubg Mobile Telefon Aksesuarları Nedir?

Son zamanlarda ucuz ama iş gören bir sürü sıkça satın alınıyor. Oldukça iyi bir fikir olan bu aksesuar sizlere Pubg Mobile ve benzeri oyunlarda yardımcı oluyor. Fiyatına göre herkesin satın alabileceği bir ürün olan bu tetiklerin sağladığı faydalardan, ne olduklarından kısaca bahsedelim.

Pubg mobile Oyuncu tetikleri

Genelde telefonun ya da tabletin üst kısmına takılan bu iki aparat sağ ve sol işaret parmağınızla nişan almanızı ve ateş etmenizi sağlıyor.

Bir Playstation kolu düşünün. Kolun ön kısmında yine işaret parmaklarının eriştiği yerde benzer tetikler bulunuyor. Yine bu oyunlarda aynı işlevi yani nişan alıp ateş etme özelliğini gösteriyor.

Bu aparatlar da normal oyun kolundan kopya edilmiş, daha basitleştirilmiş şekilde bize sunuluyor. Herhangi bir elektronik aksamı olmamakla birlikte sadece mekanik olarak yani dokunduğunuzda ve de haraket ettirdiğinizde çalışıyor.

Telefonun üst kısmından telefona tutturulan bu iki aparat oyun arayüzünden nişan alma ve ateş etme sanal butonlarının yerini değiştirerek tetiklerin altına getirilmesiyle aktif oluyor.

Bu özelliği neticesinde başka oyunlarda, en azından arayüz düzenlemesi yapılabilen oyunlarda da kullanılabilir.

Genelde oyuncular oyun içinde daha iyi bir tecrübe yaşamak için bu aksesuarlardan satın alıyor.