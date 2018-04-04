Pubg Mobile Grafik Ayarları Nasıl Değiştirilir?

Yakın zaman önce mobil cihazlar için Tüm dünyada yayınlanan PC sürümü destan yazan oyun, PC sürümde bile insanları kalıntılar yüzünden çileden çıkarırken mobil platformda her telefon için uygun olmayacağını tahmin edersiniz. Bunyüzden mobil pubg ‘nin grafik ayarlarını nasıl ulaştıracaksınız konusundan basit bir yöntemle bahsedeceğiz.

Bu yöntemin oyunda problemlere yol açma ihtimalinden bütün sorumluluk yapanlara aittir. Kısaca yöntem bir oyun dosyasını değiştirmek suretiyle oyuna grafik ayarlarını getirmekten ibarettir.

Es dosya yöneticisi indirin. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.estrongs.android.pop&hl=tr Uygulamanın Yüklü Olduğu Bellek” > Android > Data > com.tencent.ig > Files > UE4Games > Shadow Tracker > Shadow-Tracker- >Saved > Config > Android > UserCustom.ini dosyasını bulun ve başka bir yere temiz şekilde kaydedin. https://drive.google.com/file/d/1R2bYU32eJWqtsbTCpXgsIhwI64a8On7I/view buradan değişiklik yapılmış dosyayı indirip az önceki yere kopyaladın. Oyunu açıp ayarlarmve grafik kısmına ilerleyin. Bu kısımda ayarlarım artık değiştirilebildiğini göreceksiniz.

Bu yöntemle oyuna grafik ayarları eklenecek. Düşük sistemli telefonlardan artık kaşıntı olmadan oynayabilirsiniz.