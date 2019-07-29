Pubg Mobil Beta Sürümü Nasıl Kurulur?

Pubg Mobile, dünyanın en çok oynanan oyunlarından birisi ve en popüler battle royal oyunu. Neredeyse ayda bir güncelleme alan oyunun ay içinde mutlaka bir beta sürümü çıkıyor. Bu beta sürümünde ne gibi değişiklikler olduğunu öğrenebiliyoruz. Bu yazıda öğrenmekle kalmayacak ayrıca betayı kurarak oynamayı da göstereceğiz ki Pubg Mobile’a gelecek değişikliklerden ilk haberdar olanlardan birisi olun.

Pubg Mobile beta nasıl kurulur?

Şuan Pubg Mobile’ın v0.13.5 olduğunu biliyoruz. Yazının yayınlandığı tarihte bu şekilde. Beta sürümü ise v0.14.0 şeklinde. Bu beta sürümü sürekli yükselecektir. Beta sürümü yükselir ama bağlantılar hep sabit kalır. Hem Android hem de iOS cihaz sahipleri betaya aşağıdaki linklerden katılabilir. Adımları takip edin.

Android için indir: https://filecdn-igamecj.akamaized.net/fclient/download.html

iOS için indir: https://testflight.apple.com/join/yfCvLkdl

Ayarlar – güvenlik – Bilinmeyen kaynakları aktif edin.

Dosya yöneticisinden indirdiğiniz dosyayı bulun.

Misafir hesabıyla giriş yapın.

Herhangi bir veri kaydetmeye çalışmayın çünkü zaten veriler sürekli siliniyor.

iOS için de kurmak gayet basit.

Yazının yayınlandığı tarihte Pubg Mobile v0.14.0 sürümü oynamanız mümkün.