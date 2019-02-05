Pubg Lite Nasıl İndirilir?

Pubg, Battle Royale oyunu, yakın zaman önce Tayland’da Pubg Lite sürümünün testlerine başladı. Pubg Lite’ın en önemli özelliği ücretsiz olması ve düşük donanımlı bilgisayarlarda oynanabilmesi. Peki nasıl oynayacaksınız?

Sadece Tayland’da test edilen oyun, elbette bu ülke dışından giriş yapılmaya çalışıldığı zaman müsade etmiyor. Ama bunu aşmak için de bir yöntem var. İşte adım adım Pubg Lite oynama rehberi;

https://accounts.pubg.com/register buradan üyelik açın. Zaten üyeliğiniz varsa gerek yok. https://lite.pubg.com/download/ buradan oyunun kurulum dosyasını indirin. Oyunu kurun ve giriş yapmadan kapatın. Tayland’dan bağlantıya izin veren bir VPN programı bulup kurun. VPN üzerinden Tayland üzerinden bağlantı yapın. Kurduğunuz oyunu açın. Giriş yapın. Oyunun ekranında turuncu butondan indirme işlemini tamamlayın. VPN bağlantısından ötürü indirme işlemi yavaş ilerleyecektir. Lakin başka yol yok. Akabinde oyunu oynamanız mümkün olacak.

Maksimum sistem gereksinimleri

İşlemci : Intel Core i5 2.8 GHz Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7870 RAM: 8 GB Depolama Alanı: 4 GB

Minimum sistem gereksinimleri

İşlemci : Intel Core i3 2.4 GHz Ekran Kartı: Intel HD Graphics 4000 RAM: 4 GB Depolama Alanı: 4 GB

Diğer önemli özellikler, yukarıda. Sistem gereksinimleri. Düşük sistem gereksinimi nedeniyle oyunun çok popüler olacağı düşünülüyor.