PS5 Ne Zaman Çıkacak?

Sony’nin merakla beklenen yeni konsolu PS5’in ne zaman çıkacağı sorusu akılları uzun zamandır bulandırıyor. Atılan bir Tweet en azından PS5’in ne zaman çıkmayacağı sorusuna yanıt oldu ve çıkış tarihi ile ilgili tahminler güçlendi. Oyuncuları üzen haber Sony’nin kendisinden geldi.

PS5 ne zaman çıkıyor?

Konsol rekabetinin lideri konumunda olan Playstation’ın son sürümü 5 atılan tweete göre önümüzdeki 12 ay boyunca çıkmayacak. Bu resmi bir açıklama. Bilinen detaylar ve diğer tahminler ise şu şekilde;

PS5 2020 yılında piyasaya çıkabilir.

Son baharda çıkması yüksek ihtimal.

Tanıtım 2019 yaz aylarında yapılması muhtemel.

12 ay boyunca herhangi bir haraket olmayacak!

Ortaya çıkan haberlere göre bu yıl yapılacak olan E5’te Sony’nin herhangi bir açıklaması ya da aksiyonu olmayacak. Bunun elbette Microsoft cephesindeki haraketlilikle değişeceğini umuyoruz. Eğer Xbox One için bir plan varsa muhtemelen Sony’de kendi konsolu için haraket yaratacaktır.

PS5 muhtemel özellikleri

3D ses

8K görüntü desteği

İşlemci 8 çekirdek Ryzen

Bakalım daha neler duyacağız.