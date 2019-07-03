PlayStation 5 Performansı Hakkında Detaylar

PlayStation’ın yeni sürümü hakkında bazı bilgiler internette dolaşmaya başladı. 2013’ten bu yana yeni bir PlayStation piyasaya sürülmemişti. Peki 2020 yılında piyasada olacağı konuşulan PlayStation 5 nasıl bir performans sergileyecek? Bunun için açıklayıcı örneklerin de verildiğini belirtmek gerek.

PlayStation 5 Performansı

PlayStation 5 performans olarak bir önceki konsol olan PlayStation 4’ten 4 kat daha performanslı olacak. Yani PS4 şu sıralar performans testlerinden 5 bin puan alırken PS5 ise bu testlerden 20 bin puan alıyor. Oldukça büyük bir fark.

Ayrıca bilgisayar ile kıyaslandığında şu an üst düzey performans gösteren bir ekran kartının 22 bin puan aldığını söylemek gerek. Örnek RTX 2070

Durum böyleyken buna gerek var mı emin değiliz. Bu yeni performanslı PlayStation sadece daha iyi grafiklere sahip oyunların yapılmasına yol açabilir. Şöyle ki PlayStation oyunlarında ne olursa olsun performans sorunları pek görülmüyor bunun sebebi tahmin edersiniz ki o konsola özel oyun üretilmesi.

PlayStation 5 oyunlarının daha yüksek grafik detaylarına sahip olacağını söylemek bu haberlerden sonra mümkündür.