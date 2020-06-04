2020 yılı itibariyle dünya genelinde cep telefonu kullanımı 5 milyarı geçmiş durumda. 5 milyar mobil cihazın %80 gibi büyük bir kısmını ise Android işletim sistemi yüklü olan cep telefonları oluşturuyor. Bunun dışında tablet cihazlarda da bir milyarı aşan kullanım söz konusu olduğundan Android işletim sisteminin devasa etkisini daha kolay anlayabiliriz. Android işletim sistemli cihazlarda uygulama, oyun gibi yazılımları indirebilmek için Play Store uygulamasına ihtiyaç duyulmaktadır. Tabii ki bu kadar çok cihazın yüklü olduğu işletim sisteminde çeşitli hataların meydana gelmesi oldukça normal bir durumdur. Meydana gelen hatalarda kodlar olup bu kodlar sayesinde hatanın neden kaynaklandığını ve nasıl çözülebileceğini biliyoruz. Bu yazımızda 495 Hatası için neden oluştuğunu ve nasıl çözülebileceğini anlatacağım.

Play Store 495 Hatası

Uygulama, oyun, film, kitap indirmek için Android işletim sistemli telefonlarda yüklü olan market uygulamasında en sık karşılaşılan hatalardan biri de 495 Hatası olarak bilinen genellikle kullanıcı taraflı olan hatadır. Bu hatanın oluşma sebebi cihazınızda güncelleme kaynaklı olarak gerçekleşmekte ve hesabınızın devre dışı bırakılması söz konusudur. Bu hatayı alan cihazlarda yazılımları güncelleyemez, kaldıramaz veya yeni programlar yükleyemezsiniz. Bu nedenle çözülmesi gereken hatalardan biridir. Nasıl çözeceğinize gelecek olursak;

Hata Çözüm Yolları

Android işletim sistemine sahip olan cihazlarda alınan bu hatayı çözmek için iki yol bulunmaktadır. Birinci yol en rutin işlem olan verilerin silinmesi, uygulamanın yeniden başlatılmasıdır. Bu işlemleri yapabilmek için;

Telefonunuzun ayarlar menüsünü açın.

Ayarlar menüsünde uygulamalar penceresini açın.

Uygulamalar kısmında yer alan tüm uygulamalar listesinde Play Store uygulamasını bulun.

uygulamasını bulun. Uygulamanın depoalama kısmında verileri sil ve önbelleği sil butonlarına tıklayarak veri ve önbelleği silin.

Sonrasında telefonunuzu yeniden başlatın.

Bu işlemler sonucunda telefonunuzda aldığınız hata kodu çözülme durumu vardır. Eğer çözülmezse ikinci yolu uygulayınız. Bu arada cep telefonunuzun ayarlar menüsünden başlayarak gidilen yol telefon modeline göre değişse de gidiş yolu genellikle aynıdır.

İkinci yolu denerken yine ilk yolda yapılan işlemleri denediğinizi var sayıyoruz ve eğer denemediyseniz ilk yolu deneyin kesinlikle. Eğer olmadıysa ikinci yol için;

Telefonunuzun ayarlar bölümünü açın.

Ayarlar bölümünde hesaplar sekmesine gelin.

Hesaplar sekmesinde Google bölümünde eklemiş olduğunuz GMAİL adresini kaldırın ve yerine yeni bir tane ekleyin.

Ardından telefonunuzu yeniden başlatın.

Böylece hata kodu çözülmüş olacaktır.

Konu ile ilgili probleminiz çözülmediyse veya soru sormak istiyorsanız yorum formunu kullanabilirsiniz.