PDF Boyutları Nasıl Küçültülür?

PDF günümüzde en çok kullanılan uzantılardan birisidir. Bir belge göndermeniz gerekiyor, bunu wordle de gönderebilirsiniz ama üzerinde değişiklik yapılamasın istiyorsunuz ya da daha kolay yazdırmak istiyorsunuz. O zaman Word ya da diğer düzenleme araçları yerine pdf formatını seçmelisiniz.

Bir çok durumda kolay okuma ve yazdırma sağlayan pdf formatı bazen büyük boyutlarda dosyalar ortaya çıkarabiliyor. Bunun en önemli sebebi içerisinde görseller olması, fotoğraflar olması ve çok sayıda sayfasının olması. Bunlar pdf dosyanızı inanılmaz boyutlara çıkarabilir. Basit bir maille gönderebileceğiniz dosya boyutu sınırının 25 mb olduğunu düşünürsek boyut küçültme işlemi yapmanız gerekir.

Boyut küçültünce ne olur?

Boyut küçültme işlemi, pdf dosyanızı genel manada sıkıştırır. Örneğin 120Mb civarında bir pdf dosyasını 70Mb a kadar düşürmeniz mümkün. Bunun sonucunda elbette görüntü biraz bozulabilir. Genel okunurluk ya da detaylarda rahatsız edici bir bozulma olmayacaktır.

pdf boyutu nasıl küçültülür?

Bunun için programla ya da online olarak yapabileceğiniz iki yöntem var. Buradan programı bilgisayarınıza indirin. Kurulum ve çalıştırmadan sonra sol üstten “add files” butonuna tıklayın. Küçültme yapmak istediğiniz dosyayı seçin. Dosyayı seçtikten sonra sağ alt tarafta “Optimize” butonuyla işleme başlayın. Dosyanızın boyutu muhtemel en iyi haliyle %50 boyut kaybedecektir.

Online olarak yapmak için bu adresten siteye gidin. Site genel manada resim boyut küçültme siteleriyle aynı mantıkta ve görünümde. Zorlanmazsınız. Yükleme butonuyla dosyanızı seçin. Dosyanız upload edilecektir. Upload bittikten sonra otomatik olarak küçültülür. Daha sonra küçültme oranını gördüğünüz yerde indirme butonunu da görebilirsiniz. Evrak önemliyse bu yöntemi kullanmayın. Ya da upload gerekli olduğundan çok büyük bir dosya ise upload etmek çok uzun sürecektir. Programı kullanın.