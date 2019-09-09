Paykwik Nedir? Nasıl Satın Alınır? Genel Bakış

Birçok alışveriş sitesinde, ödeme yöntemleri arasında görülüyor ancak tam manasıyla bu Paykwik nedir? Paykwik, ucuz ve güvenilir bir ön ödemeli karttır. Kullanmak isteyenler bu kartı satın alarak hızlı bir şekilde internet üzerinden alışveriş yapma imkânı elde edecektir.

Paykwik Kart Nasıl Satın Alınır?

Paykwik satın alma işlemleri esnasında sizden gerekli olan kişisel bilgiler istenir. Küçük çaplı kişisel detaylar vermek bu kartı satın almanız için yeterli olacaktır. Sizin için gerekli olan limiti belirledikten sonra kart için gereken ödemeyi, kartı satın alacağınız platformdaki ödeme yöntemlerini kullanarak yapabilirsiniz. Kartınızı satın almak için PaykwikOfis.com gibi resmi bayileri tercih edebilirsiniz.

Paykwik Kart Avantajları Nelerdir?

Alışveriş platformları üzerinden yapacağınız işlemlerde güvenlik en önemli husustur. Kredi veya banka kartları kullanmak yerine ön ödemeli kart olan Paykwik kullanarak güvenliğinizi yüksek oranda sağlarsınız. Bu kart, kripto şifrelenme yöntemiyle en üst düzeyde güvenliği sağlar ve karttaki şifrenin olası deneme yanılma yöntemleri ile 3.şahıslar tarafından tahmin edilmesi imkansız bir halde gelir. Bu kart ile sahip olunan yüksek güvenlik sistemi ile beraber nakit kaygınız da son bulur. Kolay ve hızlı işlem yapma, sanal kartlar ile elde edebileceğiniz bir diğer avantaj olarak gösterilebilir.

Paykwik Kart Nasıl Kullanılır?

Hızlı bir şekilde tamamlamış olduğunuz kart satın alma işleminin ardından kartı kullanma aşamasına geçebilirsiniz. İlk olarak alışveriş yapmak istediğiniz platformda bu kart bir ödeme seçeneğinin olup olmadığından emin olun. Kartın, alışveriş yapmak istediğin platformda geçerli olup olmadığını anlamak için platformun ana sayfasındaki alt kısımda ödeme simgelerine bakabilirsiniz veya alışveriş ile ödeme koşulları gibi sayfalara göz atabilirsiniz. Kartınız, seçtiğiniz alışveriş platformunda geçerliyse rahatlıkla satın al butonuna tıklayarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Paykwik Geçen Platformlar ve Yerler

İnternet kullanımının popüler bir hale gelmesiyle birlikte oyun ve alışveriş hizmetleri veren internet sitelerinin büyük bir çoğunluğu sanal kart ile ödeme yöntemini kullanmaya başlamışlardır. Paykwik, hem online oyun hem de alışveriş sitelerinin birçoğunda ödeme yöntemi olarak geçmektedir. Ön ödemeli kart ile alışveriş işlemlerini güvenli bir şekilde yapabilmeniz için kartınızın limitini kendiniz istediğiniz miktarda belirleyerek kullanabilirsiniz.

Özellikle de online oyun platformlarında sıklıkla kullanılan bu kart ile istediğiniz oyuna kolay bir şekilde nakit çekimi yapabilirsiniz. Bununla beraber oyun platformlarında birikmiş olan bakiyelerinizi de kendi hesabınıza aktarmak için bu kartı kullanabilirsiniz. Kart hesabınıza gelen nakitleri kartınız ile rahatça çekebilir ya da kart bozum platformlarından bozdurabilirsiniz.