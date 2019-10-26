Paper Phone Nedir Ne İşe Yarar?

Google ilginç bir girişime imza atarak Paper Phone uygulamasını duyurdu. Paper Phone bildiğiniz kağıt telefon manasında kullanılıyor ve bakın ne işe yarıyor? Google farkındalık yaratmak ve gerçekten bu büyük probleme bir nebze olsun çözüm olmak için Paper Phone ‘u duyurdu.

Paper Phone nedir?

Çevirisi Kağıt Telefon. Gerçekte de aynen öyle. Kağıttan telefon. Bu proje, telefonunuza sürekli bakmanıza neden olan şeyleri basit bir şekilde tek dokunuşla yazıcıdan çıkarmanızı sağlıyor. Örneğin iletişim numaraları, takviminizdeki etkinlikler, çözdüğünüz bir bulmaca, aldığınız notlar, okumanız gereken mailler. Aklınıza ne gelirse ve telefonunuza bakmanıza neden olacak ne varsa herşeyi bir kağıda yazmanızı sağlıyor. Yazıcıdan çıkan çıktı da ilginç bir formatta yazılıyor ki uygun şekilde katladığınız zaman tıpkı bir küçük telefona dönüşüyor.

Amaç nedir?

Dünyanın en büyük problemi haline gelmeye başlayan telefon alışkanlığına çözüm olmak en önemli amaç. İnsanların aslında telefonlarına ihtiyaçları olmadığını göstermek. Yeni bir hastalık ya da korku olarak lanse edilen telefonsuz duramama sorununa çözüm bulmak. Ülkemizde bir günde bir telefon kullanıcısı ortalama 78 kere cihazına bakıyor. Yani bu 13 dakikada bir telefonunuza mutlaka baktığınız anlamına geliyor. Telefon kullanıcılarının çoğu telefona bağımlı ve büyük çoğunluğu da yatmadan önce mutlaka en az 15 dakika telefonunu kullanıyor.

Durum böyle olunca telefon bağımlılığı bir hastalık niteliği kazanıyor.